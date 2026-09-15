Desarrollo urbanístico

Avanza la rotonda de Gil Cávez, una de las entradas al Polígono de las Harineras en Huesca

La nueva rotonda, de 30 metros de diámetro, ordena la entrada a la estación del AVE y la circulación de las calles José Gil Cávez, Antonio Angulo y Ronda Estación, así como del nuevo bulevar de Harineras, la avenida Roma, manteniendo las direcciones de tránsito usuales.

Redacción

Huesca |

Avanza la rotonda de Gil Cávez, una de las entradas al Polígono de las Harineras en Huesca
Avanza la rotonda de Gil Cávez, una de las entradas al Polígono de las Harineras en Huesca | Ayuntamiento de Huesca

Las obras de urbanización del Polígono de las Harineras avanzan a buen ritmo y ya se puede ver cómo será una de las entradas a la zona a través de la rotonda de la calle José Gil Cávez, ya abierta al tráfico. Es una rotonda clave dentro del desarrollo del polígono con 30 metros de diámetro y acceso a 5 calles. Esta semana ha sido abierta al tráfico, aunque todavía hay trabajos pendientes que se prolongarán unas dos o tres semanas. Contará con carriles y aceras más amplias. La circulación en la zona se mantendrá tal y como estaba antes de las obras, es decir, de doble sentido en la avenida Martínez de Velasco y dobles carriles de circulación en José Gil Cávez, como en Cabestany y Cavia. La rotonda contará con césped y arbustos, también habrá árboles en los laterales de las calles laterales. La previsión es que la calle Antonio Angulo abra al tráfico en una semana.

Esta obra forma parte del proyecto de urbanización del Polígono de las Harineras donde siguen avanzando los trabajos con la previsión de entregar las obras antes del verano. De momento, tres edificios y 517 viviendas están en marcha, con un alto porcentaje de venta. En su visita a las obras, la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha vuelto a destacar la transformación urbanística del centro de la ciudad.

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