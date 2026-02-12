Arranca en Huesca el juicio por el crimen de Boltaña con la selección de los miembros del jurado

Esta mañana ha comenzado en Huesca el juicio por el crimen ocurrido el 2 de octubre de 2023 en Boltaña con la selección de los miembros del jurado y su constitución.

El acusado, Sergio Domingo, se enfrenta a condenas de entre 15 y 25 años de prisión como presunto autor del homicidio de Urbez Sarrablo, al que asestó un navajazo en el corazón minutos después de haber mantenido una discusión en un bar de la localidad de Boltaña por unas cervezas.

La abogada de la defensa, la letrada zaragozana Rocío Notivoli, niega que su cliente fuera el autor del crimen y solicita la libre absolución de su cliente. Según la letrada de la defensa ha argumentado que su defendido "no portaba ninguna navaja en el momento de los hechos. Notivoli confia en que el tribunal del jurado popular "sea imparcial y valore la prueba que se desarrolle en sala sin dejarse influenciar por el ruido mediático". A su juicio, existen más pruebas contra otras personas que contra su representado, en prisión desde octubre de 2023.

Letrados de las tres acusaciones por parte de la madre, el padre y los hermanos de la víctima han rehusado hacer declaraciones en esta primera jornada del juicio. El acusado tiene previsto comparecer en la Audiencia de Huesca el miércoles 18 de febrero. El viernes 20, los miembros del jurado deberán deliberar y emitir su veredicto sobre este caso.