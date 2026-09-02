Aragón vuelve a superar la barrera de los 50.000 parados

El paro aumentó en agosto en Aragón en 945 personas respecto al mes anterior debido al final de los contratos en el sector del turismo y en la agricultura. Actualmente, 50.174 ciudadanos de la Comunidad Autónoma están inscritos en las oficinas del INAEM. Del total de parados, 1.791 están inmersos en el proceso de regularización de inmigrantes.

En el último año, el paro ha crecido en 1.693 personas en Aragón. Sin embargo, la afiliación a la Seguridad Social ha aumentado en 19.900 aragoneses. El director general de Política Económica, Ricardo Laborda, ha destaca la buena marcha del mercado laboral en Aragón.

Las cifras del paro de agosto generan más reacciones. Desde la patronal consideran que el desempleo está ligado a la finalización de contrataciones durante el verano. Beatriz Callén, directora de estudios y análisis de CEOE Aragón, resta importancia al aumento interanual del paro e insisten en la necesidad de que la formación de los trabajadores se adapte a las necesidades del mercado para facilitar la inserción laboral.

Desde UGT inciden en que el paro interanual sube en Aragón, aunque baja en el conjunto de España. El secretario general, José Juan Arceiz, urge a nivel estatal a revisar la subida del SMI por el crecimiento de la inflación o la regulación del despido. A nivel autonómico, políticas de apoyo a los migrantes en proceso de regularización que ya se han inscrito para buscar trabajo, extranjeros en general, mujeres o mayores de 45 años.