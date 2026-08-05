Aragón recurrirá un nuevo reparto de menores migrantes de Ceuta

La vicepresidenta del ejecutivo aragonés, Mar Vaquero, señala que los centros que acogen a los menores migrantes están ya tensionados en Aragón y considera que las Comunidades Autónomas no deben ser las paganas de la irresponsabilidad del Gobierno de España. Por eso, defenderán las competencias de nuestro territorio ante cualquier imposición.

En declaraciones a Onda Cero, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, Alma Ezcurra, ha señalado que las Comunidades Autónoma que gestiona el PP no deben asumir la irresponsabilidad del Gobierno de España. Lamenta que el Ministerio no tenga el dato concreto de los menores que han llegado desde Marruecos y pide que verifiquen su edad. Además, Ezcurra cree que, si se produce ese reparto en los territorios, habría que incluir a Cataluña y País Vasco.

Cientos de ciudadanos de Ceuta y de Melilla viven en Aragón. A unos mil kilómetros de distancia, han vivido con preocupación la llegada masiva de inmigrantes que se produjo la semana pasada. El presidente de la Casa de Melilla en Zaragoza, Manuel Trejo, señala que los vecinos de ambas Ciudades Autónomas viven con una sensación de inseguridad.