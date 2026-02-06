Aragón reclama la reforma de la ley penal del menor

LEER MÁS Los centros de atención integral a víctimas de violencia atendieron a 46 menores

La Policía Nacional tuvo que intervenir para restablecer la normalidad con el resultado de nueve agentes heridos, 11 internos detenidos y 7 trasladados al hospital. El motín se produjo por un altercado entre bandas latinas. La consejera de Bienestar Social del Gobierno aragonés, Carmen Susín, reclama cambios en las leyes, ya que esos jóvenes se sienten impunes.

Susín señala que los centros de menores están preparados para una labor más asistencial y que carecen de medios, personal y vigilantes de seguridad para atender a esos menores conflictivos.

En el centro de reforma de Juslibol los jóvenes están cumpliendo medidas judiciales de internamiento. algunos de ellos ya tienen ya 18 años, pero deben terminar la sentencia en esos centros.