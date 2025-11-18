Los centros de atención integral a víctimas de violencia atendieron a 46 menores

Durante el primer semestre del año los juzgados aragoneses registraron 2.355 denuncias por violencia de género. En los nueve primeros meses, el Instituto Aragonés de la Mujer atendió en sus sedes a 2.542 mujeres, el 61% porque necesitaba atención psicológica por violencia. Su servicio jurídico de urgencia hizo 1.226 atenciones y el social, 106.

Además, los nuevos centros centros de atención integral a víctimas de violencia sexual (CAIVIS) registraron en Huesca, Zaragoza y Teruel 214 intervenciones y preocupa especialmente la situación de las más jóvenes, ya que el 21% eran de entre 12 y 17 años (46 casos) y el 33% de entre 18 y 30 años. La mayoría de sus agresores eran conocidos y por motivos, destacan los abusos sexuales en la infancia y las agresiones sexuales con o sin penetración.

Unos datos que se ha dado a conocer el IAM con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Van a lanzar la campaña con cuatro lemas, incidiendo en la importancia del teléfono de atención 900 504 405. Hasta septiembre, recibió 3.222 llamadas, el 87,9% por violencia.

También organizado una serie de actividades como scape rooms o jornadas de puertas abiertas a los centros CAIVIS y un acto central el día 27 de noviembre, “Sumando Voces”. La directora del organismo, María Antoñanzas, incide en la “importancia de concienciar” para "prevenir la violencia machista" y "eliminar estas cifras".