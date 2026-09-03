Aragón se despide del ex vicepresidente, Arturo Aliaga

LEER MÁS El PAR suspende de militancia a Arturo Aliaga y a dos diputados

Ocupó durante 17 años distintos cargos en distintos gobiernos presididos por los socialistas, Marcelino Iglesias y Javier Lambán, y con la popular, Luisa Fernanda Rudi. Fue diputado en las Cortes durante cuatro legislaturas y presidió el PAR durante 8 años. Tuvo mucha relación con el sector económico, ya que gestionó las competencias de industria. Durante ese tiempo, impulsó el desarrollo de Motorland, el proyecto del Nudo Mudéjar o la puesta en marcha del Parque Tecnológico de Huesca. Abandonó la vida política en 2023 y entonces ya ironizó sobre su futuro.

El funeral tendrá lugar esta tarde en la iglesia de Santa Rita de Zaragoza. Las condolencias siguen en el ámbito político. El ex presidente del Gobierno aragonés, Marcelino Iglesias, señala que Aliaga fue un político íntegro que se preocupó por los problemas de los aragoneses. Aliaga también fue consejero de Industria durante el Gobierno presidido por la representante del Partido Popular, Luisa Fernanda Rudi, quien ha destacado su compromiso con nuestro territorio.

Sector económico

Desde el Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio han expresado su "profundo pesar" por el fallecimiento de Aliaga, que fue "una figura fundamental en la defensa y el impulso de las instituciones camerales aragonesas". Por su parte, en Cepyme han destacado que "Aragón pierde a una figura estrechamente ligada a la vida política, económica e institucional de nuestra Comunidad durante las últimas décadas y, sobre todo, a una persona que hizo del diálogo, la cercanía y la búsqueda permanente de acuerdos una forma de entender el servicio público".

También han manifestado su pésame desde CEOE Aragón, desde donde han reconocido "la trayectoria de una figura estrechamente vinculada durante décadas al desarrollo económico e industrial de Aragón y a la defensa de los intereses de una tierra por la que mostró siempre un profundo compromiso".