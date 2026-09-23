Aragón cumplirá con la ley y acogerá a los menores migrantes de Ceuta

Vaquero asegura que cumplirán con la ley que les obliga a acogerlos, aunque utilizarán todas las herramientas legales para el retorno de esos migrantes. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Vaquero ha hablado de otros asuntos. Por ejemplo, las Cortes aprobarán mañana el techo de gasto, que asciende a 8.398 millones de euros para elaborar los presupuestos de 2027. Es la cifra más elevada de la historia de la Comunidad Autónoma, y un 11,6% superior al límite vigente, que se fijó en 2024 y se prorrogó durante los dos siguientes ejercicios.

La vicepresidenta, Mar Vaquero, ha asegurado que esta vez sí se sacarán adelante esas cuentas con el apoyo del PP y VOX y el objetivo es presentarlas en las próximas semanas. Espera que se cierren con el mayor consenso posible y, para ello, escucharán las propuestas de la oposición a través de las enmiendas.

El Consejo de Gobierno ha avanzado en los trámites de construcción de 1.136 viviendas públicas en Zaragoza. Corresponden al Lote 2, que contempla 640 viviendas en Miralbueno y Rosales del Canal, que ya están ya en obras y que podrían concluir en el primer trimestre de 2028.

El Ejecutivo también ha impulsado el Lote 3, con 496 inmuebles en Picarral y Avenida Cataluña, cuyos trabajos comenzarán en octubre. La vicepresidenta Vaquero recuerda que este impulso a la vivienda se está realizando a través de la colaboración público- privada y con concesiones demaniales a 75 años.