La crisis en Ceuta y los incendios marcan el inicio del curso político

LEER MÁS María Navarro recuerda que Aragón es tierra de pactos y pide respeto democrático

Es la primera vez que se realiza esta ronda de contactos, tras las vacaciones de verano. Una de las prioridades en esta recta final del año es la aprobación de los primeros presupuestos del Gobierno de coalición PP- VOX, la tramitación de la ley de Vivienda o la puesta en marcha de Comisión para investigar el desarrollo de las energías renovables. Navarro se reunirá esta tarde con el PSOE, pero ya ha mantenido esos encuentros con el resto de las formaciones políticas.

El portavoz de Chunta, Jorge Pueyo, teme que las elecciones municipales de mayo de 2027 y un posible adelanto de los comicios generales afecten al desarrollo del debate en las Cortes. Además, exigirán responsabilidades políticas por los incendios que han afectado este verano a Aragón.

El portavoz de Aragón- Teruel Existe, Tomás Guitarte, reclama de cara al inicio del nuevo periodo de sesiones la creación de una comisión de estudio sobre los incendios y los centros de datos. Además, señala que la legislatura ha arrancado con una deriva política y la ruptura de consensos sobre el tiempo y medios de los grupos minoritarios. Por eso, pide un parlamento abierto.

La diputada de Izquierda Unida, Marta Abengochea, señala que ha sido un verano intenso por la crisis migratoria en Ceuta. De hecho, lamenta la postura del Gobierno aragonés contraria a la acogida de menores migrantes no acompañados.

En cambio, la portavoz adjunta de VOX, Loren García, destaca que en los primeros 100 días de gobierno con el PP han reducido los gastos superfluos, han impulsado las políticas sociales y potenciado la prioridad nacional. Además, cree que el fanatismo medioambiental ha favorecido la propagación de los incendios.

La portavoz del PP, Ana Marín, ha calificado la reunión con la presidenta de las Cortes como muy positiva. Además, ha mostrado el apoyo a la ciudad autónoma de Ceuta. Además, exigen una respuesta al Gobierno de España.