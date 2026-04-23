María Navarro recuerda que Aragón es tierra de pactos y pide respeto democrático

La nueva presidenta de las Cortes, María Navarro, ha lamentado la decisión de Chunta Aragonesista de no acudir al acto institucional por el Día de Aragón, como protesta por el pacto alcanzado entre el PP y VOX. Navarro ha incidido en que la comunidad aragonesa es tierra de pactos y de respeto a los valores democráticos. Una tierra con una fuerte tradición negociadora en la que las Cortes se erigen como una institución capaz de reflejar las diferencias políticas en la que debe primar el interés general.

La presidenta ha pedido ejemplaridad y talante a las formaciones en la nueva legislatura, ya que Aragón, según Navarro, vive un buen momento y para lograr una comunidad fuerte, también es necesaria la cohesión.

En el acto celebrado en el Palacio de la Aljafería, la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión ha recibido la Medalla de las Cortes, coincidiendo con su vigésimo aniversario. Su presidente, Antonio Suárez, ha valorado la vinculación de la corporación con todo el territorio y con los aragoneses y su trayectoria para ofrecer contenidos de información y entretenimiento. También ha puesto el acento en el trabajo de los profesionales.

El Gobierno autonómico no ha podido conceder el tradicional Premio Aragón, ya que al estar en funciones no puede otorgar ninguna distinción. Sí que ha entregado la Medalla al Mérito Deportivo, a título póstumo, a los montañeros aragoneses, Jorge García-Dinx y a Natalia Román, fallecidos a finales de diciembre al resultar atrapados por un alud en Panticosa.

Ambos eran esquiadores de dilatada trayectoria y estaban comprometidos con la divulgación y promoción del montañismo. La madre de Jorge, Pilar Villanova, ha ensalzado la figura de su hijo y de cómo consiguió convertirse en un referente con su blog “La meteo que viene”. Por su parte, el padre de Natalia, Juan José Román, ha destacado que su hija, desde siempre, había sido una enamorada de la montaña.