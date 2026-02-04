Aragón bate su récord de turistas con 4,7 millones de personas

También suben las pernoctaciones, con un aumento del 3,7%. En total, el número ascendió a 8,9 millones. El mes de abril registró un repunte significativo, aunque agosto se mantiene como el mes de máxima actividad. Además, se ha detectado que cada vez crece más la afluencia en meses como septiembre y octubre. El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, asegura que seguirán invirtiendo para dinamizar la economía aragonesa.

Inversiones en Teruel

El Grupo Bailon va a invertir 100 millones de euros en un complejo avícola en Teruel que contará con catorce naves y capacidad para más de dos millones de gallinas. En fase de construcción creará sobre 20 empleos y en operación, entre 60 y 80 puestos. Esta previsto que las obras comiencen en 2027 y que finalicen en 2031. El Consejo de Gobierno ha declarado esta inversión de interés autonómico.

La primera parcela contará con ocho naves para gallinas ponedoras y dos para gallinas camperas. En la segunda parcela, se construirán cuatro naves de recría. También contará con un centro de clasificación y envasado de huevos. La vicepresidenta, Mar Vaquero, ha destacado este proyecto que se convertirá en un referente a nivel nacional.