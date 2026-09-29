Tecnología

GT Spotters, una aplicación zaragozana para los amantes de los coches

Una gran comunidad de más de 15.000 usuarios de 50 países se dan la cita en la aplicación GT Spotters. La conocen como el Pokemon Go de los coches y la idea surgió de dos amidos Óscar Anadón y Sergio Hernández, en la cocina de Elvira, la abuela de Óscar. Desde abril de 2025 son más de 300.000 las fotos publicadas de coches “cazados”. Un proyecto que nació y se ha desarrollado desde Zaragoza.

Lourdes Funes

Zaragoza |

Captura de pantalla de la aplicación GTSpotters
Captura de pantalla de la aplicación GTSpotters

En abril de 2025, dos amigos amantes de los coches, Óscar Anadón y Sergio Hernández, pensaron que tenían que idear un sistema para que todas esas fotos que hacían a los vehículos que les llamaba la atención y que se intercambiaban, no se perdieran. Los dos estudiaban ingeniería informática en la Universidad de Zaragoza y tomaron la decisión de emprender y ponerse a crear un programa que fuera capaz de reconocer y dar información de cualquier marca y modelo de coche.

Fue en casa de Elvira, la abuela de Óscar, donde instalaron la base de operaciones y desde ahí crearon GT Spotters. Desde ser una línea de código, se ha convertido en toda una comunidad que aglutina a más de 15.000 usuarios de 50 países y en la que se han subido más de 300.000 fotos. “Hemos conseguido crear una comunidad que funciona, nos piden cambios de mejora, les escuchamos y tratamos de hacer un productor que vaya mejorando”, explica Anadón.

El funcionamiento de GT Spotter es muy sencillo, como cuenta Óscar Anadón, haces una fotografía al coche que quieres y, a través del desarrollo de una inteligencia artificial, lo reconoce y te da toda la información técnica del modelo, la marca y el coche. A través de otro modelo de inteligencia artificial, da al usuario una serie de puntos con los que puedes competir con otros usuarios, participar en rutas e incluso contactar.

Estamos en la era de las redes sociales y está abierto a colaboraciones como la que hicimos con Autovía. Conseguimos integrar un evento con la experiencia digital de GT Spotter y fue un éxito”, asegura Anadón. Esta aplicación ha tenido un gran crecimiento, tanto que llegó a estar por delante de WeChat y de BeReal en App Store, teniendo en cuenta que BeReal se vendió por 600 millones de dólares.

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