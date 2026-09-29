GT Spotters, una aplicación zaragozana para los amantes de los coches

En abril de 2025, dos amigos amantes de los coches, Óscar Anadón y Sergio Hernández, pensaron que tenían que idear un sistema para que todas esas fotos que hacían a los vehículos que les llamaba la atención y que se intercambiaban, no se perdieran. Los dos estudiaban ingeniería informática en la Universidad de Zaragoza y tomaron la decisión de emprender y ponerse a crear un programa que fuera capaz de reconocer y dar información de cualquier marca y modelo de coche.

Fue en casa de Elvira, la abuela de Óscar, donde instalaron la base de operaciones y desde ahí crearon GT Spotters. Desde ser una línea de código, se ha convertido en toda una comunidad que aglutina a más de 15.000 usuarios de 50 países y en la que se han subido más de 300.000 fotos. “Hemos conseguido crear una comunidad que funciona, nos piden cambios de mejora, les escuchamos y tratamos de hacer un productor que vaya mejorando”, explica Anadón.

El funcionamiento de GT Spotter es muy sencillo, como cuenta Óscar Anadón, haces una fotografía al coche que quieres y, a través del desarrollo de una inteligencia artificial, lo reconoce y te da toda la información técnica del modelo, la marca y el coche. A través de otro modelo de inteligencia artificial, da al usuario una serie de puntos con los que puedes competir con otros usuarios, participar en rutas e incluso contactar.

“Estamos en la era de las redes sociales y está abierto a colaboraciones como la que hicimos con Autovía. Conseguimos integrar un evento con la experiencia digital de GT Spotter y fue un éxito”, asegura Anadón. Esta aplicación ha tenido un gran crecimiento, tanto que llegó a estar por delante de WeChat y de BeReal en App Store, teniendo en cuenta que BeReal se vendió por 600 millones de dólares.