ApeTest, la aplicación aragonesa de detección temprana de Trastornos de la Conducta Alimentaria

Se llama ApeTest y se trata de una herramienta impulsada por la Fundación APE y que tiene el objetivo de detectar posibles casos de trastornos de la conducta alimentaria en menores y adolescentes, en el entorno educativo. Se trata de una aplicación en la que se lleva trabajando desde hace más de cuatro años a través del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón y los Departamentos de Sanidad y Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón.

En este tiempo, como explica el fundador de la Fundación APE, Carlos Peralta, se han llevado a cabo diferentes fases. La primera fue el desarrollo tecnológico y después vino la fase de investigación para validar científicamente el proyecto. El estudio se denominó “Detección temprana de trastornos de conducta alimentaria mediante gamificación del Scoff (VGS)” y participaron 485 alumnos de 1º a 3º de la ESO de cuatro institutos (Valdespartera, Pignatelli, Zurita y Goya) y del colegio Rosa Molas. Y, posteriormente, se implantó como proyecto piloto en “20 centros en Zaragoza, 5 en Huesca y 5 en Teruel y tras ello, si los resultados siguen siendo así de satisfactorios, en el resto de centros de nuestra comunidad autónoma”, añade Peralta.

Su funcionamiento es muy sencillo y “nada invasivo. Hemos querido utilizar el lenguaje de los adolescentes por hemos dado a la herramienta un aspecto de videojuego muy sencillo para los nativos tecnológicos. Tienen que contestar un test Scott”, explica Carlos Peralta. Se desarrolla un “espacio virtual interactivo en el que los escolares pueden cumplimentar un cuestionario bajo un entorno de espontaneidad (recreando el storytelling adecuado, con personajes “avatar” y escenas de la vida cotidiana adolescente). Y todo, a través de la realidad virtual y herramientas digitales incorporadas a la vida de los jóvenes”.

Durante el año 2025 se registraron en Aragón 85 nuevos casos de anorexia y bulimia, de trastornos de la conducta alimentaria, cifra algo inferior a la del año anterior. La edad de inicio ha bajado a los 13 años.