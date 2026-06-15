Los alumnos de la escuela de Luesia, sus mejores embajadores

LEER MÁS Gente Viajera Aragón especial Cinco Villas 12/06/2026

Mantener abierta una escuela significa vida para un municipio. Son familias que permiten que haya actividad y que se pueda contar con servicios para toda la población. La escuela de Luesia cuenta con cerca de una quincena de alumnos de diferentes edades que forman parte del Colegio Rural Agrupado (CRA) Los Bañales. Se trata de un centro de Educación Infantil y Primaria que tiene la sede en Sádaba, pero al que pertenecen, además del colegio de Luesia, los centros de Uncastillo, Alera, Biota y Castiliscar.

No hay mejor embajador para un destino, turístico o para vivir, que sus propios vecinos y los niños de la escuela que no sólo comparten aulas sino también experiencias y que, a través de la convivencia, aprenden valores como el respeto, la tolerancia y el compañerismo.

Para los niños de Luesia, su pueblo es el más bonito, pero también el que tiene más patrimonio. Bien conocen la ermita de la Virgen del Puyal, el castillo o las iglesias de San Salvador y San Esteban. Enclaves que no sólo ven diariamente sino a los que hacen visitas guiadas para conocer su historia y la importancia del patrimonio que alberga.

Patrimonio cultural, pero también natural como es el pozo Pigalo o la Sierra de Santo Domingo, espacio natural protegido al que hacen excursiones para aprender a identificar las plantas y árboles de ese entorno único. A ello se suman las tradiciones que hacen suyas como las fiestas patronales de Luesia en septiembre.