Alumnos del Domingo Miral piden a la alcaldesa que ayude a la familia desalojada en Torrero

Alumnos del Colegio Domingo Miral, donde estudian los hijos de Hamza, han entregado personalmente en el Ayuntamiento una carta, escrita por los propios niños, dirigida a la alcaldesa, Natalia Chueca, pidiéndole que ayude a esta familia a encontrar un hogar después de haber sido desalojados del piso en el que vivían en Torrero. Nayara, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca aplaude la solidaridad demostrada en el barrio con esta familia "Nunca habíamos visto que la comunidad educativa se volcara tanto en un desahucio. Son una familia súper querida que lleva cinco años en el barrio perfectamente integrados".

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca han hecho numerosos esfuerzos por impedir este desahucio. Aunque ya habían logrado frenar anteriores intentos, este martes no lograron una nueva prórroga. En este momento, esta plataforma trabaja para encontrarles una solución. "En vista de la cruda realidad que supone vivir en el Albergue para una familia con niños, estamos buscando alternativas para revertir esta situación", explica Nayara.

Esta portavoz ha querido aclarar que no es cierto que Hamza deba los 10.000 euros que reclama la propietaria. "La deuda real no es esa porque deben sólo seis meses, así que las cuentas no salen", señala. "Cuando pedimos que nos digan exactamente en concepto de qué son esos 10.000 euros se nos dice que es por los daños y perjuicios que se han ocasionado a la propietaria, que vive exclusivamente de este tipo de rentas".

Según la PAH, Hamza y su familia estaban subarrendados y pagaban cada mes a otra persona que no era la propietaria. Debido a estas prácticas la persona que les subarrendó el piso fue denunciada por estafa y acabó en prisión hace seis meses, así que desde entonces no tienen a quién pagar: "el estafador desapareció y la propietaria no quiso saber nada", afirma. "Todo es una maniobra para quitarse cuanto antes de encima a Hamza".