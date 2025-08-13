Alerta roja por riesgo de incendios en varias zonas de Aragón

Aunque las temperaturas dan hoy un ligero respiro en la Comunidad Autónoma de Aragón, buena parte del territorio continúa en alerta roja por riesgo de incendios. Además, la posibilidad de tormentas con aparato eléctrico y las rachas de viento podrían favorecer el inicio del fuego.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha señalado que los incendios son un drama ambiental y humano. También recuerda que su Ejecutivo ha ampliado los contratos de las brigadas forestales a doce meses al año y apela a la responsabilidad ciudadana para evitar los incendios.

La inquietud llega también a diversos territorios como el Pirineo aragonés. Desde la asociación española de municipios de montaña, EsMontañas, con sede en Boltaña, aseguran que las políticas forestales no están teniendo en cuenta a las personas que viven en el territorio y dificultan el cuidado de los bosques.

Su presidente, Miguel Gracia, aboga por impulsar medidas socioeconómicas más efectivas para que los habitantes pudieran seguir trabajando en la zona.

En todo caso, se reclama la importancia de la prevención y de la precaución.