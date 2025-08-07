Estabilizado el incendio de Beceite

Estabilizado el incendio que se ha declarado en el paraje natural de La Pesquera sobre las 10:30 de la mañana. Las labores de extinción evolucionan favorablemente, ya que en un principio se había activado el nivel 1 de alerta por emergencias, que se ha rebajo a nivel 0, y también se ha desmovilizado el Puesto de Mando Avanzado del INFOAR.

Se han movilizado 3 helicópteros de transporte y extinción con 3 brigadas helitransportadas, 2 terrestres y 2 autobombas. También están sobre el terreno los bomberos de la Diputación de Teruel del parque de Alcañiz.

El alcalde de Beceite, Juan Enrique Celma, ha indicado que "los vecinos están más tranquilos porque el fuego se ha controlado muy pronto a pesar de la gran cantidad de maleza que hay en el monte debido a las lluvias de la pasada primavera".