Los alergólogos advierten de una primavera complicada para los alérgicos

LEER MÁS Ver procesionaria en febrero ya no es excepcional

Invierno lluvioso y altas temperaturas a finales de febrero. Se dan las condiciones perfectas para que este año pueda ser complicado para los alérgicos. Ha comenzado ya la polinización del ciprés, por lo que los afectados han comenzado a sufrir los síntomas de una forma más intensa: picores, estornudos, congestión, moqueo. De hecho, como indica la doctora Beatriz Pola, miembro de la Asociación Aragonesa de Alergología, Alergoragón, “es habitual que, en estas fechas, los primeros síntomas se confundan con catarros”.

El comienzo es muy similar “algún estornudo, algo de congestión nasal y de moqueo. Después de unos días, estos síntomas van evolucionando de forma diferente. El catarro puede ir hacia un moco más espeso, a síntomas más pesados a nivel dolor de cabeza, peor estado general. Mientras que la alergia, en cambio, se mantiene mucho tiempo”, explica la alergóloga.

Habitualmente se piensa que la alergia se produce solo en primavera, pero en invierno también hay polen, por ejemplo, el ciprés, por lo que, si el paciente es conocedor de su alergia, comienza el tratamiento con los primeros síntomas. Además de los antiestamínicos también existen tratamiento de inmunoterapia, cada vez más habituales.

La doctora Beatriz Pola explica que el objetivo de estos tratamiento es curativo, “un tratamiento de desensibilización, en el que al paciente se pone dosis mensuales pinchadas en el brazo, en el caso de ser subcutánea, o dosis diaria si se ingiere en pastillas o sublinguales”, con las diferentes fórmulas se pretende “acostumbrar al paciente a que reciba ese polen, ácaro o alérgeno de perro, por ejemplo, al que es alérgico, acostumbrarlo mes tras mes, para que cuando se exponga el alérgeno no le dé tanta sintomatología”. Son tratamientos a largo plazo que duran entre 3 y 4 años.