Air Horizont pone conexiones aéreas entre Zaragoza y Sevilla para facilitar la conectividad

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Se cumple una semana del accidente ferroviario en Urda, Toledo. Siete días después en los que ya ha comenzado a limpiarse la vía afectada sigue siendo las comunicaciones con Andalucía. De momento, la única forma de acercarse a esta comunidad es por coche, autobús o avión. Precisamente, la aerolínea aragonesa Air Horizont la lanzado una conexión directa Zaragoza-Sevilla con varios vuelos entre el 20 de noviembre y el 8 de diciembre.

El objetivo de esta conexión directa es el de “dar respuesta a muchas personas que viajan por negocios o de ocio a Sevilla, había que mantener conectadas la cuarta y la quinta ciudad más grande de España”, explica Juan Luis Díez, CEO de Air Horizont, Precisamente, para favorecerlo, se han establecidos vuelos de ida y vuelta en el mismo día.

Los aviones tienen capacidad de 168 pasajeros, número inferior al que pueden viajar en un tren, pero “es nuestra forma de ofrecer un servicio a la ciudadanía que necesita trasladarse y que no tenga que desplazarse a Madrid o Barcelona a coger un avión. Una alternativa inmediata, directa y eficaz”, asegura Díez. El vuelo tiene una duración de una hora y 25 minutos y los billetes están a la venta desde el 5 de noviembre en la página web www.airhorizont.com

Estos vuelos podrían ampliarse hasta fechas navideñas en función de si se restablece o no para entonces la conexión ferroviaria y la demanda que tengan los vuelos. De momento, las fechas y horas de los vuelos son:

Fecha Ida (ZAZ → SVQ) / Vuelta (SVQ → ZAZ)