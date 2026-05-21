Aguaviva pide revisar las ayudas a la despoblación

El Ayuntamiento de Aguaviva ha solicitado al Gobierno de Aragón una revisión de los criterios del Fondo de Cohesión Territorial, al considerar que el actual sistema deja fuera a municipios comprometidos con la lucha contra la despoblación. La petición se ha formalizado mediante una carta remitida al director general de Despoblación.

El consistorio denuncia que indicadores se generan situaciones “incoherentes”, permitiendo acceder a ayudas a localidades de mayor tamaño mientras pequeños municipios quedan excluidos.

Aguaviva reclama incorporar factores como la vulnerabilidad estructural, la evolución demográfica y el trabajo sostenido en mantenimiento de población y servicios.