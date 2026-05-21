FONDO COHESIÓN TERRITORIAL

Aguaviva pide revisar las ayudas a la despoblación

Aguaviva solicita un reparto justo de las ayudas del Fondo de Cohesión Territorial

Redacción

Teruel |

Aguaviva pide revisar las ayudas a la despoblación
Aguaviva pide revisar las ayudas a la despoblación | Ayuntamiento de Aguaviva

El Ayuntamiento de Aguaviva ha solicitado al Gobierno de Aragón una revisión de los criterios del Fondo de Cohesión Territorial, al considerar que el actual sistema deja fuera a municipios comprometidos con la lucha contra la despoblación. La petición se ha formalizado mediante una carta remitida al director general de Despoblación.

El consistorio denuncia que indicadores se generan situaciones “incoherentes”, permitiendo acceder a ayudas a localidades de mayor tamaño mientras pequeños municipios quedan excluidos.

Aguaviva reclama incorporar factores como la vulnerabilidad estructural, la evolución demográfica y el trabajo sostenido en mantenimiento de población y servicios.

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