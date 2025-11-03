Agricultura descarta habilitar una línea de ayudas para la gripe aviar

Por el momento, esa enfermedad no ha llegado a ninguna explotación ganadera. Por ello, desde el Gobierno aragonés mantienen las medidas actuales, como la prohibición de criar aves al aire libre, por ejemplo, gallinas. No ven necesario que sean más restrictivas y descartan habilitar una línea de ayudas. El consejero, Javier Rincón, asegura que el sector no lo ha pedido y ha mandado un mensaje de tranquilidad al detectar esta bajada de casos.

Desde el Partido Socialista reclaman al Gobierno aragonés que refuerce el contacto con los ganaderos y les transmita más información sobre la gripe aviar. El diputado del PSOE en las Cortes, Marcel Iglesias, reclama también ayudas para los profesionales que pudieran verse afectados por esta enfermedad animal, ya que tendrían que sacrificar a todas las gallinas de la granja.

Dermatosis nodular

Tampoco hay novedades en la enfermedad de la dermatosis nodular, que afecta al ganado bovino. La directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria, María Aitziber, asegura que los dos casos sospechosos han sido descartados y que se va a comenzar con la vacunación preventiva en Castejon de Sos, Graus y Tamarite de la Litera.

De momento el Gobierno aragonés dispone de 30.000 dosis y el Ministerio de Agricultura les proporcionará más vacunas si fuera necesario. El objetivo es hacer una barrera con Cataluña, donde sí se han detectado casos.