Confirmados casos de gripe aviar en aves silvestres en Aragón

En concreto han detectado ejemplares muertos en la laguna de Gallocanta, en el entorno del embalse de La Sotonera y en las comarcas de Cinco Villas, Aranda, Bajo Aragón y Comunidad de Calatayud. En el entorno de Gallocanta, han aparecido más de 250 ejemplares muertos. A pesar de no haber detectado ningún caso en explotaciones ganaderas, desde el Gobierno aragonés han mantenido una reunión con los principales productores del sector para informarles de la situación y del protocolo de actuación.

El protocolo de actuación, coordinado por los Departamentos de Agricultura, Ganadería y Alimentación y de Medio Ambiente y Turismo, establece que los agentes de protección de la naturaleza son los encargados de recoger los cadáveres de las aves silvestres halladas en el medio natural.

Posteriormente, los veterinarios del Departamento de Agricultura recogen in situ muestras representativas de los animales y las remiten al laboratorio para su posterior análisis, mientras que los cadáveres se introducen en dobles bolsas precintadas y se trasladan a contenedores específicos para su posterior incineración.

Según informa el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, desde el inicio de la actual temporada, el pasado 1 de julio, y hasta la fecha actual se han detectado, además de los casos registrados en Aragón, un total de 51 focos de gripe aviar en aves silvestres en Andalucía, Extremadura, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Cataluña, así como tres focos en aves cautivas en País Vasco, Andalucía y Comunidad