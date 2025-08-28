Agenda cultural. Recomendaciones 28 de agosto

Esta es la oferta cultural programada para este jueves, 28 de agosto:

Por una montaña digna – Muestra de cine de Ascaso. 28 de agosto, 18.30 h. Ascaso.

Teatro. "Paisanos” / Teatro Indigesto Zaragoza. Historias improvisadas de tu pueblo. 28 de agosto, 20 h. Centro Joaquín Roncal, Zaragoza.

La Quimera del Oro – Muestra de cine de Ascaso. 28 de agosto, 21.30 h. Ascaso.

Crímenes en la Fuente del Ibón – Un verano de leyenda 2025. 28 de agosto, 22 h. Fuente del Ibón, Parque Miguel Servet, Huesca. El Ayuntamiento de Huesca, a través de su Área de Turismo y con la colaboración de la Comarca de La Hoya, pone en marcha una nueva edición del programa “Huesca es otra historia. Un verano de leyenda 2025”, una completa oferta de actividades culturales y de ocio para los meses de julio, agosto y septiembre. El itinerario “Crímenes en la Fuente del Ibón”, con relatos de Óscar Sipán y música de la violinista Daniela Nikolova en uno de los rincones más bellos del Parque Miguel Servet.

La La Land – Cine de Verano. 28 de agosto, 22 h. La Algodonera, Binéfar.

Exposición Bits & Bots: Imaginería digital. Construir la realidad en un mundo generativo. Hasta el 7 de septiembre, de 10 a 14 y de 17 a 21 h. Centro de Historias, Zaragoza. La muestra reúne obras de artistas internacionales como Silvia Binda, Calin Segal o el colectivo dmstfctn, que reflexionan sobre la desinformación, la inteligencia artificial y la formación de opiniones en la era digital. La exposición propone experiencias interactivas, instalaciones sensoriales y performances en torno a los límites entre lo real y lo artificial. Organizan la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento y el Pacto Digital Europeo.

Exposición “Naturaleza en un brick”. Hasta el 19 de septiembre, de lunes a viernes de 9 a 15 h. Fundación Ibercaja Actur, Zaragoza. Esta exposición reúne una curiosa y educativa muestra de construcciones con piezas de LEGO, en la que cada animal cobra vida pieza a pieza.

Antonio Uriel. Con los grados de la ceniza. Hasta el 28 de septiembre, de 10 a 14 y de 17 a 21 h. IAACC Pablo Serrano, Zaragoza. Esta muestra monográfica inédita constituye un capítulo importante en el trabajo desarrollado por el artista durante la última década.

TESOROS. Colecciones de Arte Asiático del Museo de Zaragoza. Hasta el 13 de octubre, de 10 a 14 y de 17 a 21 h. Sala de Exposiciones La Lonja, Zaragoza. Esta exposición del Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración con el Museo de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, se compone de varias donaciones y adquisiciones: la Colección Torralba, la Fundación Torralba-Fortún, la Colección Tanzan y Kentaro Kotoge, la Colección Reijinsha, la Colección Pasamar-Onila y la Colección Miguel Ángel Gutiérrez. El visitante podrá conocer así las diferentes manifestaciones artísticas de países como Japón y China, así como el intercambio de estas culturas con occidente. La exposición también cuenta con un espacio didáctico para conocer las técnicas fundamentales del arte asiático: la xilografía japonesa, la laca urushi y la cerámica.