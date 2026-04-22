El acuerdo entre PP y VOX en Aragón, "en cuestión de horas"

De esta manera, la semana que viene las Cortes acogerían el debate de investidura del candidato del PP, Jorge Azcón. En una entrevista en Espejo Público en Antena 3, Abascal ha dado por hecho que ese pacto podría ser oficial en las próximas horas. Habría que esperar a la semana que viene para conocer la composición final del nuevo Ejecutivo de coalición.

Abascal ha avanzado que la filosofía del acuerdo en Aragón será similar al alcanzado en Extremadura, donde se incluye el principio de prioridad nacional en el acceso a las ayudas y los servicios sociales. "No damos sorpresas, proponemos lo mismo en toda España y este es el menú que ofrecemos a los españoles", ha argumentado.

Sobre ese acuerdo de Gobierno entre PP y VOX, la vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero, garantiza que se anunciará en breve, aunque sin dar una fecha concreta. Asegura que en los últimos días se ha avanzado mucho en las negociaciones gracias a la voluntad de ambas formaciones, que han priorizado llegar un punto común en las medidas y no en el reparto de cargos, aunque todavía queda limar algunos aspectos. Acerca de la condición de VOX de aplicar la prioridad nacional, Vaquero no aclara si se incluirá en el pacto aragonés, como sí ocurrió en Extremadura.