Acuerdo histórico para mejorar las condiciones salariales de los médicos

El Gobierno de Aragón y los sindicatos FASAMET y CESM han firmado un acuerdo, que califican de histórico, para mejorar las condiciones de los profesionales de forma progresiva en los próximos tres años.

En concreto, han pactado subir 10 euros el precio de las guardias o el desbloqueo del nivel 4 de la carrera profesional, de forma que los médicos con más de 22 años de experiencia serán reconocidos con mayores retribuciones.

Aragón era hasta ahora la única comunidad en la que no estaba reconocido ese nivel 4. En cuanto a las horas de guardia, nuestros médicos eran los terceros peor pagados. Ahora, pasamos a ser uno de los cinco territorios que ofrecen mejores condiciones salariales.

Tras la firma, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha valorado que el acuerdo no sólo beneficia a los médicos. También a la sociedad aragonesa en su conjunto, al contribuir a mejorar la atención y a resolver el problema estructural de la falta de médicos. Condiciones más atractivas ayudarán a fidelizar y atraer profesionales.

Idea en la que también ha incidido el consejero de Sanidad, Ángel Sanz, quien ha detallado otros detalles del acuerdo. Por ejemplo, habrá mayores subidas para los profesionales – generalmente de centros de difícil cobertura – que tengan que hacer más de 720 horas de guardia anuales, o la computación del periodo de formación MIR en la carrera profesional.

Las mejoras no quedan aquí. El ejecutivo y CESM y FASAMET crearán grupos de trabajo para seguir avanzando en otros asuntos pendientes como la reducción de la edad de exención de guardias o medidas para reducir las demoras en Atención Primaria a un máximo de 72 horas, ahora en un clima de paz social. El acuerdo termina con un año y medio de protestas, de forma que ahora los médicos van a volver a hacer las peonadas – las jornadas extraordinarias – lo que permitirá reducir la lista de espera quirúrgica.

La secretaria general de CESM Aragón, Mercedes Ortín, y el presidente de FASAMET, Leandro Catalán, han agradecido a profesionales, consejeros y responsables del Salud haber podido llegar a el acuerdo de mayor cuantía económica desde la transferencias de la competencia sanitaria a las comunidades y positivo para mejorar asistencia y retener talento.

La semana que viene, en mesa sectorial, el ejecutivo propondrá al resto de sindicatos sanitarios extender el acuerdo alcanzado con los médicos al resto de categorías profesionales. En conjunto, estas medidas tendrán un impacto presupuestario de 90 millones de euros hasta 2029.