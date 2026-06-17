750.000 euros para mejorar la carretera entre Sariñena y Albalatillo

La DPH ha realizado una actuación de mejora del firme en los 4,5 kilómetros de la carretera HU-V-8301 que une la A-230 en Sariñena con la localidad de Albalatillo, una vía que acumulaba importantes desperfectos tras las lluvias torrenciales del otoño de 2024. Ese año, del 28 de octubre al 4 de noviembre, una DANA provocó el fallo del sistema de drenaje, colmatando las cunetas y haciendo que el agua circulará por la calzada lo que produjo un deterioro general de gran parte del firme.

Ahora con las obras se ha recuperado todo el sistema de drenaje, se han limpiado y reperfilado las cunetas y se ha reconstruido el firme mediante el reciclado in situ con cemento. Cabe añadir que esta técnica presenta muchas ventajas medioambientales ya que permite aprovechar los áridos existentes evitando así la apertura de graveras y suprimiendo el empleo de vertederos.

El Ministerio de Política Territorial ha financiado el 50 por ciento de estos trabajos gracias al programa AURA destinado a actuaciones para paliar los efectos de la DANA.