40 años del Hogar de Mayores del IASS en Huesca

El Hogar de Personas Mayores de Huesca ha celebrado este viernes su 40 aniversario con un acto institucional que ha servido para echar la vista atrás y poner en valor la evolución de un centro que abrió sus puertas en 1986. Lo que comenzó como un espacio de encuentro y ocio se ha transformado, cuatro décadas después, en un pilar fundamental para la promoción de la autonomía y el bienestar de los mayores de la capital oscense. La consejera de Bienestar Social y Familia en funciones, Carmen Susín, ha destacado el papel vertebrador del centro: “Este hogar es un ejemplo de cómo la colaboración y el compromiso público permiten que nuestros mayores reciban la atención que merecen”, ha señalado, recordando que instituciones como esta “son vitales para combinar bienestar, solidaridad y responsabilidad social”. La consejera ha subrayado el trabajo por el envejecimiento activo y contra la soledad no deseada que se realiza desde el centro

Por su parte, la directora del Hogar, Maite Ayuda, ha recordado que el centro “está lleno de historias de amistad, de aprendizaje y, sobre todo, de historias de vida”. Ayuda ha analizado la evolución del perfil del usuario, que hoy es “más activo, participativo y motivado”, buscando en el hogar un lugar donde “seguir creciendo”. “Si hoy celebramos 40 años es gracias a todas las personas que han formado parte de este hogar; lo mejor sigue siendo lo que ocurre cada día dentro del centro: las conversaciones, las risas y las amistades que nacen aquí”, ha afirmado la directora.

En la actualidad, el Hogar de Mayores de Huesca supera los 6.000 socios y recibe diariamente a más de 300 personas. La oferta del centro ha pasado de los juegos de cartas y bailes de los años 80 a una programación que incluye más de 50 actividades culturales, deportivas y tecnológicas, además de servicios esenciales como podología, peluquería y una cafetería que sirve más de 25.000 desayunos y comidas al año.

Especial relevancia tiene el servicio de Prevención y Promoción de la Autonomía Personal (PAP), que atiende a 56 usuarios, así como los grupos 'Cuidarte' de apoyo a personas cuidadoras. La jornada de aniversario, a la que también han asistido también la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, y el director general de Mayores, Máximo Ariza, entre otras autoridades y representantes de entidades colaboradoras, ha incluido la proyección de un vídeo conmemorativo y una mesa redonda moderada por Elena Sanchís, en la que han participado la exdirectora Concepción Oliván, el socio voluntario Antonio Hernández y la socia veterana Josefina Claver.