Duelo de rachas en el segundo derbi aragonés de la temporada

Real Zaragoza y Club Deportivo Teruel miden sus fuerzas este domingo, a partir de las 21.00 horas, en el Ibercaja Estadio. Se trata de un choque correspondiente a la sexta jornada de Liga, a la que ambos llegan en situaciones opuestas en la tabla clasificatoria: segundo contra penúltimo, pero con ese aroma a duelo regional donde no siempre se cumple lo que parece lógico.

Ambos equipos no se ven las caras desde los años 80, en Copa, mientras que en Liga jamás lo han hecho. Aliciente suficiente como para vivir un encuentro en el que el cuadro local, el de Ibai Gómez, buscará su quinta victoria consecutiva, la tercera en el Ibercaja Estadio.

Racha que les ha situado en segunda posición, a un punto del líder, que es el filial del Villarreal. Hasta el momento, el Real Zaragoza ha vencido por la mínima sus dos choques con el calor de su afición, 1-0 ante Antequera y Cartagena, por lo que harían bien en no caer en la autocomplacencia ante un rival que viene en crecimiento.

Porque es cierto que los de Kiko Ramírez no conocen todavía la victoria, con dos empates y tres en derrotas en cinco jornadas, pero también que le pusieron las cosas difíciles a la Sociedad Deportiva Huesca el pasado domingo. Lograron un empate a un tanto, y de paso su primer gol de la temporada, por lo que llegan con la moral reforzada a un choque desigual en la clasificación, pero de suma importancia para ambos.