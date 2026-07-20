Transportes aprueba el documento técnico del tercer carril de la AP-4 entre Dos Hermanas y Las Cabezas

Tras la aprobación provisional, próximamente se someterá el expediente al trámite de información pública, lo que conlleva la publicación del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), informa el Ministerio en una nota de prensa.

El objetivo es incrementar la capacidad de dicha autopista experimentado desde la liberalización del peaje el 1 de enero de 2020. Por ello, se prevé construir un tercer carril a lo largo de 34,4 km (entre la conexión de la AP-4 con la autovía A-4 en Dos Hermanas y el entorno del enlace de Las Cabezas de San Juan con la carretera A-471) para mejorar la fluidez del tráfico, la accesibilidad y la seguridad vial.

Como principales actuaciones se contempla la ejecución de un tercer carril por sentido entre el enlace de Dos Hermanas con la A-4 y el enlace de Las Cabezas de San Juan, así como la remodelación de este último.

Además, el proyecto incluye otras actuaciones destinadas tanto a mejorar la situación actual como a adaptar la infraestructura a la nueva configuración de la autopista, entre ella, la modificación de las conexiones entre la AP-4 y la A-4, en concreto, la del ramal de Dos Hermanas hacia la AP-4 en sentido Cádiz, lo que requerirá la construcción de un paso superior sobre la autovía, y la mejora del ramal AP-4-A-4 sentido Sevilla para incrementar la velocidad de circulación mediante la ejecución de una variante con un mayor radio de curvatura.

Además, se contempla la ejecución de una vía colectora-distribuidora en la margen derecha para gestionar los accesos al área de servicio Los Palacios y de nuevas vías colectoras-distribuidoras en ambas márgenes de la AP-4 al sur del área de servicio El Fantasma, así como la adaptación de los tableros de los pasos superiores situados en los kilómetros 15,96 y 17,64 para incorporar plintos de pretiles y aumentar el gálibo.

Asimismo, está prevista la adecuación del enlace de Los Palacios y Villafranca, y de diversos viaductos y pasos superiores existentes; también la incorporación de un nuevo enlace intermedio entre Los Palacios y Las Cabezas, de tipología diamante con dos pesas. Para ello se demolerá el paso superior existente en el punto kilométrico 32,600 y el nuevo enlace se construirá en su entorno.

Por último, destaca la ejecución de una nueva conexión en diamante y glorieta con la A-471R desde la vía colectora-distribuidora en sentido Cádiz-Sevilla. Esta actuación se incluye en el programa de trabajos para aumentar la capacidad y mejorar la AP-4 tras la liberación del peaje, entre los que se encuentra también el proyecto de construcción de tercer carril en 7 kilómetros, entre el enlace SE-40/A-4 y el inicio de la AP-4 en Dos Hermanas, con un presupuesto vigente de 30 millones de euros (con IVA).