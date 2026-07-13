Un preso asesina a sus dos compañeros de celda en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla

Según ha detallado Subdelegación del Gobierno en un mensaje difundido a los medios, el presunto autor del doble homicidio es un varón de 26 años que compartía espacio con las dos víctimas, de 26 y 54 años, que cumplían una medida de seguridad en dicho establecimiento penitenciario.

Asimismo, las autoridades han precisado que trabajan con la hipótesis de que los presuntos homicidios se cometieron en un caso por estrangulamiento y en otro fruto de los golpes recibidos.

En estos momentos, grupo de homicidios y la policía científica de la Policía Nacional se encuentran investigando este suceso que involucra a dos reclusos, sin dilucidar aún las razones de mismo.