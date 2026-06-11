OBRAS

La Puerta de la Barqueta ya ha terminado su remodelación y contará con una estatua de Curro

La icónica mascota de la Expo del 92 estará presente en la Puerta de la Barqueta, que ha sido renovada con una inversión de más de 500.000 euros.

Redacción

Sevilla |

La Puerta de la Barqueta ya ha terminado su remodelación y contará con una estatua de Curro
La Puerta de la Barqueta ya ha terminado su remodelación y contará con una estatua de Curro | Ayuntamiento de Sevilla

Se ha renovado de forma integral la Puerta de la Barqueta, una actuación que ha incluido la plantación de 38 nuevos árboles, la instalación de una nueva red de alumbrado, nuevo mobiliario urbano y la eliminación de aparcamiento indiscriminado, además de mejorar la accesibilidad peatonal en la zona.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha afirmado que "la vuelta de Curro a la Cartuja" es una recuperación simbólica y que la escultura del "icónico" personaje de la Expo ha sido instalada en uno de los nuevos bancos de la Puerta de la Barqueta, rindiendo homenaje "a la mascota más querida de nuestra historia reciente", ha dicho Sanz.

Además, se han recuperado las dos fuentes ornamentales construidas para la Expo 92, que llevaban años en desuso.

La administración local está ultimando el proyecto para la restauración integral del Puente de la Barqueta, con renovación de pintura, revisión del tablero y tensores y renovación del alumbrado y asfaltado.

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