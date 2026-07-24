Vox ve "imposible" apoyar a un gobierno que "pone alfombra roja" a una mezquita y anuncia un recurso judicial

En una atención a medios en el Consistorio, la formación ha vuelto a exigir la paralización de esta iniciativa, así como que se realice un nuevo informe técnico por parte de los servicios jurídicos municipales, dado que el documento emitido desde la Gerencia de Urbanismo "no es jurídico, sino meramente técnico", según ha asegurado el concejal de Vox Fernando Rodríguez Galisteo.

Fuentes municipales señalaban este jueves a Europa Press que los informes recabados habían concluido que, por un lado, "el uso es compatible con la calificación de la parcela" --ubicada en el Polígono Sur, junto al Parque Celestino Mutis--, y, por otro, "no concurren razones urbanísticas para exigir un procedimiento adicional de participación ciudadana", como proponía Vox, y que "negar la licencia en estas condiciones, sería directamente incumplir la legalidad".

Al respecto, afirman desde Vox que, tras leer que el Gobierno local podría "caer en prevaricacion si paralizan la obra", a su juicio, "lo ilegal es mantenerla". En la rueda de prensa ha participado el resto de concejales --Gonzalo García de Polavieja (portavoz) y Javier Navarro--, y el parlamentario autonómico Javier Cortés.

"El uso principal es un centro religioso y la defensa es que el promotor aseguró que el uso es social. Nos tenemos que creer que es un centro cultural y social, y en eso se basa el alcalde", añaden desde Vox: "Que los jueces digan si es mezquita o centro islámico".

El grupo municipal esgrime, además, que "en base a un artículo del PGOU de Sevilla (2.2.6.), si el uso es religioso no se puede proyectar el edificio porque no se cumplen los parámetros. Y eso es lo que vamos a discutir. Tenemos que ver como se han construido otras mezquitas".

Asimismo, remarcan desde Vox que el PGOU también recoge la posibilidad de elevar una consulta ciudadana si es un edificio singular.

"No queremos un centro de islamizacion en Sevilla. Queremos seguir viviendo con nuestra identidad", subrayan, y para ello anuncian "todos los dispositivos del partido para que se paralice el proyecto".

Por su parte, el promotor de la mezquita proyectada valoraba en las últimas horas que el Ayuntamiento no tenga reparo en otorgar esa licencia para levantar ese espacio, diseñado por Guillermo Vázquez Consuegra, que incluye un minarete, una vez analizados los citados informes. En este sentido, desde la Fundación Mezquita de Sevilla se insistía en el hecho de que las instituciones "hayan demostrado a la ciudadanía que la ley está por encima de las ideologías".