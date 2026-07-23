Desarticulada una organización criminal con cinco detenidos por transportar droga desde Huelva

Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, la operación, denominada House Huracán, se inició al tener conocimiento los agentes de la posible existencia de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, que operaba entre las provincias de Sevilla y Huelva.

Tras varios meses, los agentes interceptaron un vehículo que circulaba con 20 kilogramos de cocaína ocultos en su interior, concretamente en dos sistemas "tipo caleta" situados tras los faros traseros del vehículo en cuestión, donde los dos ocupantes del mismo transportaban ilegalmente la droga, motivo por el que fueron detenidos 'in situ' por la policía que, del mismo modo, interceptó y detuvo al ocupante de un segundo vehículo que realizaba las funciones de "lanzadera".

La organización transportaba la sustancia estupefaciente desde la costa de Huelva, donde se encargaban de alijar la cocaína por vía marítima, hasta Sevilla, cuyos miembros se desplazaban a la localidad onubense de Isla Cristina, para la posterior distribución de mercancía a traficantes de la capital.

Por todo ello, se solicitó a la Autoridad Judicial competente dos entradas y registros a los principales domicilios investigados, uno de ellos, en Isla Cristina (Huelva), donde los agentes han intervenido más de 100.000 euros en efectivo, máquinas de envasar y contar billetes, un GPS portátil de navegación marítima, un visor óptico térmico con telémetro y un mono de la variedad "Tití", que figura como especie protegida.

Una segunda entrada y registro, se ha llevado a cabo en el municipio sevillano de Utrera, donde además de dinero, los agentes han intervenido un arma de fuego con munición y detuvieron a dos miembros más de la organización. Los detenidos y los efectos intervenidos han sido puestos a disposición judicial, como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.