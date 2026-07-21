Las obras de la Línea 3 Norte avanzan con la llegada de una tercera pantalladora al entorno del Parlamento

Actualmente, las obras del tercer tramo cuentan con tres pantalladoras y una hidrofresa, operativa desde mayo para ejecutar muros pantalla más profundas y complejas, con una tecnología de alta precisión que reduce significativamente el ruido y las vibraciones, un aspecto especialmente relevante por la proximidad del Hospital Universitario Virgen Macarena.

Además, están operando cuatro pilotadoras, responsables de ejecutar las estructuras de contención y protección del terreno necesarias antes de acometer las excavaciones profundas asociadas tanto a la futura estación como al desvío de grandes infraestructuras de abastecimiento y saneamiento.

En este sentido, el consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, ha indicado que con esta tercera pantalladora, las obras "verán incrementada su capacidad, dentro del calendario previsto por parte del Gobierno andaluz para la Línea 3 Norte", a la vez que ha asegurado que los trabajos continúan "a buen ritmo" en todos los tramos en ejecución, desde Pino Montano hasta las puertas de la Ronda Histórica.

Asimismo, la tercera pantalladora habilitará el espacio necesario para la ejecución del pozo de ataque del túnel en mina bajo el parking SABA y de las nuevas pantallas del túnel, garantizando al mismo tiempo el acceso a residentes, comercios y al citado aparcamiento mediante itinerarios alternativos.

REORDENACIÓN TEMPORAL DEL TRÁFICO

Este incremento de la actividad hace necesaria una reordenación temporal del tráfico en el entorno de la calle San Juan de Ribera, que se implantará a partir del próximo viernes, 24 de julio, y hasta el 31 de agosto, aprovechando el menor tráfico existente en la zona en periodo estival.

Así, la principal actuación consistirá en la supresión del giro hacia la izquierda desde la calle Fray Isidoro de Sevilla a San Juan de Ribera y en el desplazamiento provisional del carril de circulación de esta última vía sobre parte del acerado existente, por detrás de la rampa de salida del aparcamiento SABA.

Esta solución permitirá mantener un carril de circulación y un itinerario peatonal accesible mientras se ejecutan las pantallas del túnel y el pozo de ataque. La reordenación contempla asimismo mantener la circulación en la calle Fernando Sánchez Tovar y la habilitación de un tramo de doble sentido entre esta vía y Sánchez Perrier para garantizar la accesibilidad al entorno.

Además, se habilitará un carril de salida hacia Pedro Tafur frente a la ortopedia existente, mejorando los recorridos alternativos durante el desarrollo de las obras.

Las actuaciones incluirán igualmente el cierre del segundo carril de circulación frente al hotel de la calle san Juan de Ribera, necesario para la preparación de las pantallas, así como la restricción del tráfico en la calle Fray Isidoro de Sevilla a la altura de Sánchez Perrier, donde únicamente se permitirá el acceso a residentes y al aparcamiento SABA.

De forma complementaria, se habilita el giro a la derecha desde la calle Sánchez Perrier hacia la Resolana (calle Muñoz León), con el objetivo de mejorar la distribución del tráfico local. Reposición de colectores de saneamiento.

RECUPERACIÓN DE REDES DE SANEAMIENTO

Las obras también continúan con la reposición de dos grandes colectores de saneamiento afectados por la construcción de la Línea 3 Norte. La primera actuación da continuidad a la reposición de un colector de saneamiento que discurre por la margen izquierda, en sentido hacia el centro, de la avenida Doctor Fedriani.

Para ello, se construirán dos pantallas de pilotes laterales que servirán de contención de la excavación donde se instalará el nuevo colector a cuatro metros de profundidad. Estos trabajos implicarán el corte temporal de la calle Doctor Jaime Marcos durante un periodo de dos semanas. No obstante, quedará garantizado el acceso de residentes y las operaciones de carga y descarga por la margen derecha del vial de servicio de la avenida Doctor Fedriani.

Por su parte, a partir del lunes, 27 de julio, comenzará una segunda actuación, que se prolongará hasta el 31 de agosto, para ejecutar el desvío de otro colector de saneamiento que discurre por las calles Leal Castaño y Doctor Marañón. Esta intervención permitirá avanzar en la construcción de la futura estación Macarena. Para ello se procederá al cierre provisional de la salida del vial de servicio hacia Doctor Marañón y se habilitará un itinerario alternativo para que el tráfico pueda incorporarse hacia la avenida de San Lázaro.