Tramas Home, una nueva marca del Grupo Tramas, con previsión de abrir 100 tiendas propias en los próximos 5 años

Tramas Home comenzó su andadura hace 11 meses con la apertura de su primera tienda en el CC Lagoh de Sevilla y opera en la actualidad con 18 tiendas físicas repartidas por España y Portugal. El objetivo de la nueva enseña es continuar con una estrategia de expansión similar a la de la cadena Tramas, que cuenta ya con más de 200 puntos de venta en España, Italia y Portugal.

En un sector dominado por marcas de referencia que cuidan con esmero su imagen y la calidad de sus productos, pero cuyos precios resultan poco accesibles para la gran clase media, Tramas Home ha detectado una necesidad clara: poner al alcance de un público más amplio la posibilidad de disfrutar de diseño, calidad y buen gusto sin que el precio sea una barrera. Ese espíritu es la base de la marca, nacida para democratizar la decoración contemporánea con una relación inmejorable entre diseño, calidad y precio.

Con un estilo mediterráneo, cosmopolita y vitalista, Tramas Home ofrece colecciones actuales y cuidadas hasta el detalle, pensadas para hogares que desean reflejar personalidad y tendencia sin renunciar a la accesibilidad. Este proyecto dirigido por mujeres se distingue por una fuerte sensibilidad hacia el estilo contemporáneo, aportando una mirada cercana y atenta a las necesidades reales del consumidor.

La tienda online de Tramas Home ya está disponible, lo que permite acercar la propuesta a clientes internacionales y reforzar su vocación global. Este canal digital se suma a la aplicación de tecnología en diseño, gestión y distribución para optimizar procesos y garantizar la mejor experiencia de compra.

Tramas Home aspira a convertirse en una referencia del hogar contemporáneo, proyectando desde Andalucía la experiencia de tres décadas de trayectoria hacia nuevos mercados y públicos.