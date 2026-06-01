SABOTAJE ELÉCTRICO

Tres detenidos de una empresa de alumbrado público por un sabotaje que causó un apagón en zona norte

La Policía Nacional ha detenido a tres personas como presuntos autores del sabotaje que produjo un apagón en la luminaria pública en la zona norte de Sevilla a finales de 2025, con motivo de presionar a la empresa encargada del control y mantenimiento del alumbrado, "produciendo daños en la infraestructura municipal esencial".

Mar Chacón

Sevilla |

Tres detenidos de una empresa de alumbrado público por un sabotaje que causó un apagón en zona norte
Tres detenidos de una empresa de alumbrado público por un sabotaje que causó un apagón en zona norte | Europa Press

La primera línea de investigación seguida por los agentes les llevó, por un lado, a la comprobación de que en el sabotaje se habían visto afectados más de una treintena de centros de mando, en los que se habían provocado daños valorados en cerca de 30.000 euros y, por otro, a la detención del principal sospechoso, informa en un comunicado.

Meses más tarde, siguiendo nuevas líneas de investigación, los agentes han podido comprobar que el sabotaje había sido llevado a cabo por más de un trabajador de la empresa que gestionaba el alumbrado público, siendo el móvil principal de los autores, generar presión a la misma, al estar inmersa en un conflicto laboral.

Los tres trabajadores detenidos llevaron a cabo la acción delictiva fuera de su jornada laboral, pero haciendo uso de sus uniformes. Una vez finalizadas las diligencias en sede policial, los ahora arrestados fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial.

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