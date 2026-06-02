El metro amplía su horario hasta la una de la madrugada a partir de este jueves por el Icónica Fest

En este sentido, esta ampliación de horarios por la celebración de Icónica constituye "la de mayor alcance" a excepción de los servicios especiales de Semana Santa y la Feria de Abril. Con ello, Metro de Sevilla busca mejorar la movilidad en "uno de los principales eventos culturales y de ocio en la ciudad", que en 2025 registró 277.000 asistentes, cifra que coloca a al festival sevillano como "uno de los eventos musicales con mayor asistencia en España".

Asimismo, la proximidad entre la estación Prado de San Sebastián y el recinto del festival, a una distancia a pie de algo menos de 700 metros, ha convertido al suburbano adscrito a la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía como "uno de los transportes más usados para desplazarse a este evento por parte del público".

Gran parte de los conciertos previstos tendrán lugar en días laborables y domingos, jornadas en los que Metro de Sevilla prolongará el servicio hasta la 1,00 horas de la madrugada, momento en el que saldrán los últimos trenes de cabecera desde Ciudad Expo y Olivar de Quintos. Esta ampliación horaria permanecerá activa hasta el 18 de julio.