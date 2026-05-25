Recuperados dos óleos de Lucas Valdés desaparecidos hace casi un siglo del Hospital de los Venerables

Según ha detallado el Cuerpo en una nota de prensa, la investigación se inició en septiembre de 2025, cuando el Ministerio de Cultura, tras ser alertado por la Archidiócesis de Sevilla, comunicó a la Policía Nacional que dos obras incluidas en el catálogo de una casa de subastas podían haber sido sustraídas de la Iglesia del Hospital de los Venerables Sacerdotes de Sevilla.

Estas piezas iban a ser subastadas pocos días después y presentaban características coincidentes con dos obras desaparecidas desde 1930, concretamente dos pinturas desaparecidas tras la Exposición Iberoamericana de Sevilla.

Las obras recuperadas son dos óleos sobre tabla de pino con forma ovalada que representan escenas bíblicas del destacado pintor sevillano Lucas Valdés siglo XVII.

Estas piezas formaban parte de la decoración del retablo mayor de la iglesia del Hospital de los Venerables Sacerdotes de Sevilla y fueron prestadas en 1929 para su exhibición en la Exposición Iberoamericana de Sevilla. Sin embargo, al finalizar el evento en 1930, nunca fueron devueltas y se perdió su rastro durante décadas.

Así, la Brigada de Patrimonio Histórico inició las investigaciones necesarias para comprobar la procedencia de las obras y determinar si se trataba de las piezas desaparecidas de la Iglesia de los Venerables Sacerdotes de Sevilla.

Una vez confirmada su autenticidad y acreditado que correspondían a las pinturas desaparecidas, los agentes llevaron a cabo su intervención cautelar para evitar su venta y garantizar su protección.