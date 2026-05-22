El CAAC acoge a partir del 3 de junio el ciclo de cine de verano con entrada gratuita

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) y el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), han presentado una nueva edición de su ciclo de cine de verano, que está comisariado en 2026 por el Festival de Cine Europeo de Sevilla. El programa, compuesto por seis largometrajes de cineastas internacionales contemporáneos y de reciente producción, se desarrollará en el CAAC los miércoles desde el 3 de junio hasta el 8 de julio. Todas las sesiones comenzarán a las 22:00 horas, tras la caída del sol, y serán de entrada libre hasta completar aforo.

La programación reúne las películas ‘DJ Ahmet’, de Georgi M. Unkovski,’La receta perfecta’, de Louise Courvoisier, ‘La sombra de mi padre’, de Akinola Davies, ‘Las líneas discontinuas’, de Anxos Fazáns, ‘Sorry, Baby’, de Eva Victor y ‘Little Amélie’, de Mailys Vallade, procedentes de Macedonia del Norte, Francia, Nigeria, Reino Unido, España y Estados Unidos y estrenadas entre 2024 y 2025. Todas ellas comparten su atención hacia el mundo juvenil e infantil a través de personajes que atraviesan procesos de cambio, crisis personales o redefinición con componentes familiares. En el CAAC, las proyecciones tendrán lugar en el Patio del Padre Nuestro, situado junto a la cafetería Alma Mater del museo.