Detenido con 540kg de hachís en su coche tras huir por la autovía en Sevilla

La Guardia Civil ha detenido a un conductor con 540kg de hachís después de 70km de huida por la autovía A-4 y la SE40 realizando además maniobras peligrosas que pusieron en riesgo la seguridad de los vehículos que se encontraban en la carretera.

Se trata de un vehículo extranjero con matrículas falsas. Finalmente los agentes lograron detenerlo impactando el vehículo con una barrera de seguridad. Ocultaba bajo mantas en la parte posterior del vehículo 15 fardos de hachís con un peso de 540kg.

El conductor ha sido detenido como presunto autor de delitos contra la salud pública, conducción temeraria y falsedad documental.