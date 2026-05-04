Las 63 filiales del Rocío que usarán los 'Caminos de Sevilla' tienen "todo listo" para la romería

En este sentido, el delegado del Gobierno andaluz en Sevilla, Ricardo Sánchez, ha destacado la puesta en marcha del Cecopi, el despliegue sanitario y el avance hacia un gemelo digital de la aldea de El Rocío. Del mismo modo, ha agradecido la colaboración entre profesionales, administraciones y romeros para "dotar de máxima seguridad a la celebración".

El delegado de la Junta en Sevilla ha destacado que, como ya avanzó el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, el dispositivo andaluz de coordinación y seguridad contará con más de 7.000 efectivos de todas las administraciones implicadas, y se desarrolla bajo el lema 'Plan Romero 2026: un camino más seguro, contigo siempre'.

Como novedad, en esta edición, el dispositivo cuenta con un Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) plenamente operativo para la activación del Plan y que se utiliza por primera vez tras su reciente inauguración el pasado 10 de marzo. El Cecopi será el centro neurálgico de coordinación de todo el despliegue de la mano de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA). Se trata de un proyecto impulsado de forma conjunta por la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Almonte, con la cesión de los terrenos, y cofinanciado por fondos europeos y la administración andaluza.

PUESTO DE MANDO AVANZADO 'CAMINOS DE SEVILLA'

La Junta ha activado el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Villamanrique de la Condesa para el control del paso de las hermandades por el Vado del Quema, punto "singular" en los caminos de la provincia de Sevilla hacia la Aldea de El Rocío. Desde el PMA se coordina todo el dispositivo del Plan Romero a nivel provincial y se establece un refuerzo especial de medios por tratarse de una zona de paso de un elevado número de hermandades.

La dotación del PMA está formada por personal técnico de la Junta de Andalucía, EMA 112, Unidad del GREA, Sanitarios (CES-061), Sistema Continuado de Salud Pública, Bomberos del Consorcio de Sevilla, Infoca, Agentes de Medio Ambiente, Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma y Voluntariado de Protección Civil.

Los dispositivos asistenciales seguirán instalándose en el IESPA, Vado de Quema, PMA Villamanrique, Plaza de Villamanrique, Bormujos, entrada en Raya Real, Pozo Máquinas y Palacio del Rey. A esto hay que unir los puntos fijos en Coria del Río y en La Señuela, y sumar los puntos móviles que llegarán hasta los lugares donde se produzcan las urgencias o emergencias.

DISPOSITIVOS SANITARIOS 'CAMINOS DE SEVILLA'

El dispositivo sanitario del Plan Romero 2026 tiene como objetivo cubrir la asistencia sanitaria ordinaria mediante el personal y los medios materiales de la Delegación Territorial de Salud y Consumo, el Servicio Andaluz de Salud (SAS), el CES-061 y Salud y bienestar animal, dependiente de la delegación territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Sevilla.

De esta manera, en el recorrido hasta la aldea se sitúan tres puestos asistenciales fijos localizados en Villamanrique de la Condesa y Palacio del Rey. El paso de las hermandades por el Vado del Quema, el paso por la plaza de Villamanrique, Aznalcázar, Bormujos o Pozo Máquinas se cubrirán con unidades móviles itinerantes, que permanecerán hasta la finalización del paso de las hermandades.

En cuanto a la atención primaria de los peregrinos se cuenta con las instalaciones del Distrito Sanitario Aljarafe-Norte, en los centros de salud de Coria del Río, Castilleja de la Cuesta y de Sanlúcar la Mayor, y el Dispositivo de Urgencias de Pilas. El Hospital San Juan de Dios del Aljarafe en Bormujos será el hospital de referencia.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y AVANCE HACIA EL GEMELO DIGITAL

Ricardo Sánchez ha destacado el "salto cualitativo" en materia tecnológica, con la generación de una nueva ortofoto de alta precisión, para tomar imágenes aereas de la aldea por el Grea, que permitirá mejorar la planificación operativa: "Damos un paso más hacia el desarrollo de un gemelo digital de la aldea, que integrará en tiempo real todas las variables del operativo para anticipar riesgos y optimizar la respuesta", ha explicado.

Asimismo, el dispositivo incorpora refuerzos en comunicaciones mediante la Red de Emergencias de la Junta (Reja), la disponibilidad del sistema ES-Alert para avisos masivos a la población, drones con cámaras térmicas, sistemas de control de aforos con tecnología wifi inteligente, GPS en hermandades y herramientas cartográficas avanzadas, además de la aplicación para teléfonos móviles y tabletas y la plataforma de emergencias para la ciudadanía.

DISPOSITIVO INFOCA ADAPTADO AL RIESGO

El delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla también ha resaltado el operativo específico del Infoca, adaptado a la época de peligro medio de incendios forestales en la que se desarrolla la romería. Este dispositivo andaluz contará con hasta siete medios aéreos diarios y más de 30 unidades terrestres, apoyados por un amplio despliegue de profesionales, especialmente en el entorno de Doñana.

En el ámbito aéreo, se dispondrá de hasta siete medios diarios, entre ellos un helicóptero pesado tipo Superpuma de la BRICA de Madroñalejos, dos helicópteros semipesados con base en Los Cabezudos y Valverde del Camino, un avión de coordinación con base en Sevilla y un avión de carga en tierra en Niebla.

COMITÉ PROVINCIAL DEL DISPOSITIVO ESPECIAL 'CAMINOS DE SEVILLA'

El Comité Provincial están formado por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía con su dirección General de Emergencias: Servicio de Protección Civil, EMA 112 Andalucía, Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Junta de Andalucía, Infoca y base occidental GREA.

De igual manera, participan la Delegación Territorial de Salud y Consumo en Sevilla con la Dirección Provincial 061, Servicio de Planificación Asistencial y Servicio Salud Pública. La Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda con el Servicio de Carreteras. La Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente con los Agentes de Medio Ambiente, el Departamento Vías Pecuarias y el Servicio Gestión del Medio Natural. La Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural con el Departamento de Ganadería de la OCA Poniente (Sanlúcar la Mayor).

Los organismos del Estado están presentes a través de la Delegación del Gobierno de Andalucía con la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, Guardia Civil, Policía Nacional, Unidad de Protección Civil, DGT, Servicio de Carreteras y Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

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También lo conforma la Diputación con el Consorcio Provincial de Bomberos de Sevilla y su Servicio de Medio Ambiente. Además, la Autoridad Portuaria; la Hermandad Matriz de Almonte; el Espacio Natural de Doñana; y los Ayuntamientos de Coria del Río, Aznalcázar y Villamanrique de la Condesa.