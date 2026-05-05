Sevilla acelera su liderazgo como "capital espacial" y apunta a EEUU para atraer inversión y empleo cualificado

Durante su intervención, el delegado ha destacado que "el desarrollo del sector aeroespacial en Sevilla no es algo coyuntural, sino el resultado de una planificación sostenida y una colaboración público-privada que integra a instituciones como el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía, la Agencia Espacial Española y empresas tractoras, universidades y centros de investigación", destaca el Gobierno local en una nota de prensa.

"El espacio es, por definición, un ámbito global y desde el Ayuntamiento promovemos la cooperación internacional para que nuestras startups compitan en los entornos más exigentes", ha añadido el concejal del ramo.

"Nuestro objetivo final es que Sevilla sea un motor de transformación económica que genere empleo cualificado y atraiga inversión de valor. El Foro del Espacio es la plataforma donde la ciencia y la tecnología se convierten en oportunidades de negocio tangibles para los sevillanos. Estamos construyendo un modelo de ciudad solvente, donde el liderazgo en la economía del espacio signifique más bienestar, certidumbre y futuro para las próximas generaciones", ha subrayado Pimentel.

En esta edición, el citado foro ha contado con la participación del ingeniero aeroespacial, ejecutivo y empresario afincado en Washington, Gonzalo García Julián, quien ha desarrollado en su sesión cómo orientar a las empresas en los requisitos estratégicos y financieros que exige el mercado estadounidense.

Al hilo de esta ponencia, Pimentel ha asegurado que "Sevilla está acelerando su liderazgo en el sector para abrir camino a nuestras empresas en el mercado de Estados Unidos, consolidando a nuestra ciudad como el principal polo aeroespacial del sur de Europa. El Gobierno de José Luis Sanz trabaja para que el talento local escale desde el emprendimiento hasta el mercado global.

En este sentido, a través de programas como la incubadora ESA BIC Andalusia, ubicada en las Naves de Renfe, se garantiza que la innovación se traduzca en aplicaciones comerciales con impacto real en el tejido productivo, ha concluido Pimentel.