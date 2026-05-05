La provincia de Sevilla supera los 850.000 afiliados a la Seguridad Social por primera vez en su historia

La provincia de Sevilla ha superado por primera vez en la historia los 850.000 afiliados a la Seguridad Social en este mes de abril. Ha ganado casi 13.000 afiliados respecto al mismo mes de 2025.

Ha sumado 7.175 nuevos empleos en abril, de ellos 3.828 son hombres y 3.348 mujeres. En este mes de abril, la hostelería y el turismo, que han coincidido además con la Feria de Abril y la Final de la Copa del Rey en la capital andaluza, han sido claves para conseguir esta subida.

Con respecto al paro, la provincia es la tercera de España que más rebaja el desempleo, solo superada por Madrid y Barcelona. Ha restado 5.825 personas de las listas del SAE.

Desde la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano ha destacado estos buenos datos para la provincia. Con respecto a la bajada del desempleo, en Andalucía es la segunda bajada más importante solo por detrás de Huelva. "Gracias a todos estos datos, la tasa del paro en la provincia se sitúa en el 11%, manteniendo un descenso que se consolida mes tras mes", ha dicho Toscano.

Por su parte, desde CCOO lamentan la "fragilidad", han dicho, del mercado laboral sevillano ya que este descenso del paro en abril está marcado por la estacionalidad del empleo de las Fiestas de Primavera, siendo unas cifras poco sólidas, siendo el grueso del descenso en el sector servicios.