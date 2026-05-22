Aprobada la primera convocatoria del Cheque Bebé con una dotación de 1,7 millones de euros

La ayuda económica será de hasta 600 euros por cada menor nacido o adoptado en el periodo indicado y todas las solicitudes que cumplan los requisitos serán atendidas, ajustando de forma proporcional la cantidad total (1.700.000 euros) al número de solicitudes para que nadie se quede sin ayuda.

Para solicitarlas habrá un plazo de 30 días desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y no es importante el orden de llegada, pues todas las que lleguen dentro del plazo tendrán la misma prioridad. Las ayudas podrán solicitarse online (opción preferente) en www.sevilla.es/chequebebe o presencialmente en las oficinas de los distritos municipales con cita previa que habrá de solicitarse en www.sevilla.es/citaprevia.

En cuanto a los requisitos, el solicitante que habrá de ser uno de los progenitores o adoptantes, deberá estar empadronado en Sevilla capital desde antes del 1 de enero de 2021 y convivir en el mismo domicilio que el menor. Deberá ser, además, español o extranjero con residencia legal en España ininterrumpida desde el 1 de enero de 2021. El nacimiento o adopción del menor deber ocurrido entre el 1 de enero de 2025 y el 22 de mayo de 2026, y en adopciones el menor debe tener máximo 4 años. Es obligatorio estar al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y el Ayuntamiento de Sevilla y se debe presentar un certificado de titularidad de la cuenta corriente donde se realizaría el ingreso de la ayuda.

Con esta prestación que por primera vez se otorga en la ciudad de Sevilla, el gobierno municipal de José Luis Sanz quiere estar al lado de las familias sevillanas con una medida que preste apoyo económico en los primeros pasos de sus hijos. Se trata de una ayuda real, directa, pensada para mejorar la vida de las familias sevillanas desde su nacimiento y que se suma al resto de medidas dirigidas a la familia que impulsa el Ayuntamiento de Sevilla como el servicio de canguros a domicilio, Sevilla Concilia, el programa socioeducativo de verano o ‘Equípate’ que ha proporcionado miles de mochilas escolares a menores en situación de vulnerabilidad.