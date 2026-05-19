Un millar de agentes integran el mayor dispositivo de seguridad en Sevilla por el Rocío

Aunque esta multitudinaria peregrinación tiene su destino en el municipio de Almonte (Huelva), su situación geográfica implica que la mayoría de hermandades atraviesen la provincia sevillana, ha explicado este martes el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, junto al coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Sevilla, Emilio Serrano, desde el emblemático Vado del Quema.

En este lugar del tránsito de la hermandades rocieras ha sido presentado el gran despliegue de las diferentes unidades y especialidades del instituto armado que prestarán servicio en los distintos caminos de Sevilla. El dispositivo 'Rocío Seguro' incorporará por primera vez en Andalucía una Oficina Móvil de Atención al Ciudadano, que estará de manera permanente hasta este viernes y que luego se quedará para prestar servicio cuando se requiera en otras zonas. En el caso de la Guardia Civil, además de 900 agentes, habrá un despliegue de unos 200 vehículos de cuatro ruedas, unas 120 motocicletas, dos embarcaciones en el río Guadalquivir, el escuadrón de caballería, el helicóptero y también servicio de drones.

Entre los puntos de mayor interés Toscano se ha referido a los enlaces de tráfico que se ubican en el Aljarafe sevillano, en el eje Bormujos-Bollullos-Aznalcázar y, por otro lado, en la zona de Coria del Río, La Puebla y Almensilla.También en el paso del río Guadalquivir tanto por puentes como en la barcaza de Coria del Río y de La Señuela con la Hermandad de Lebrija.

En el eje Villamanrique-Aznalcázar, la función fundamental de la Guardia Civil es agilizar la entrada de la hermandades en el propio vado para que se generen los menos retrasos posibles, y en el primero de esos municipios la presentación de las distintas hermandades ante la de la localidad.

Ya en la Raya, el camino de arena de varios kilómetros que lleva a la Aldea del Rocío entre pinos y eucaliptos, los agentes hacen filtros de restricción de paso por las propias características del entorno y por las limitaciones, según la tipología de vehículos que pueden circular. El coronel jefe Serrano ha explicado, por su parte, que el principal problema que se da estos días es el uso de las infraestructuras compartidas y que este año se prevé la dificultad añadida de las altas temperaturas que se esperan a partir de este miércoles, con las consecuentes insolaciones y problemas médicos acentuados por el calor.

Esas altas temperaturas, ha añadido, obligarán igualmente a estar "más atentos" a la protección del medio ambiente ante la mayor posibilidad de incendios.