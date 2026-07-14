Miles de conductores se harán controles de alcohol o drogas durante la campaña especial de esta semana

Según ha detallado la Subdelegación del Gobierno en una nota de prensa, en la campaña anterior fueron 104 las personas que dieron positivo en los controles de alcohol o droga. En caso del alcohol, fueron un 0,8 por ciento de los conductores, mientras en drogas ascendió al 32,9 por ciento. Por lo que de 6.057 conductores que se sometieron a estos controles, el 1,7 por ciento dio positivo.

En la presentación de la acción de la Dirección General de Tráfico (DGT) de este año han estado presentes el subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano; la jefa provincial de Tráfico de Sevilla, Ana Luz Jiménez; y representantes de Asociación de Personas con Lesión Medular y otras Discapacidades Físicas (Aspaym), que acompañando a los agentes, han mostrado a los automovilistas las consecuencias y secuelas de los accidentes.

En este sentido, Francisco Toscano ha destacado la importancia de estos controles preventivos, especialmente en el periodo de las vacaciones de verano; y ha subrayado que el 95,8 por ciento de los conductores detectados al volante tras haber consumido alcohol o drogas "fue tras un control preventivo" y el resto por infracciones, accidentes o por presentar síntomas.

Asimismo, la DGT ha señalado que los controles preventivos son una herramienta "fundamental" para detectar a aquellos que se ponen al volante tras ingerir alcohol u otras drogas, poniendo en peligro "no solo su seguridad, sino la del resto de usuarios de la vía".

En esta línea, el subdelegado del Gobierno en Sevilla ha alertado de que el consumo excesivo de alcohol entre conductores ha crecido entre los últimos años y que es el segundo factor concurrente más habitual en los accidentes, dado que las estadísticas revelan que el alcohol estuvo presente en el 28 por ciento de los siniestros mortales en España en 2024.

Además, Toscano ha pedido "responsabilidad" de los conductores y se ha sumado al llamamiento de Aspaym para que, antes de ponerse al volante, los automovilistas se pregunten "si están o no en condiciones de coger el coche" y si quieren poner en peligro sus propias vidas, las de sus familias y amigos, y las del resto de los ciudadanos. "La única tasa segura al volante es cero", ha asegurado.

CONTROLES DE ALCOHOL Y DROGAS

En lo referente al alcohol, en la campaña realizada en 2025, se efectuaron 5.884 pruebas resultando positivas el 0,8 por ciento de las mismas, con un total de 47 conductores. De estos, 44 (el 93,6 por ciento) fueron detectados en controles preventivos; uno tras haber cometido una infracción; otro por estar implicado en un accidente y un último por presentar síntomas evidentes de ingesta de esta sustancia.

Los conductores profesionales, los motociclistas y los conductores noveles han representado el 10,6 por ciento de los positivos en esta campaña de alcoholemias, con uno, cuatro y cero casos respectivamente. De los 47 conductores que dieron positivo, a seis se les instruyeron diligencias para su posterior traslado a la autoridad judicial por superar la tasa de 0,60 miligramos por litro en aire espirado.

A pesar de ello, la DGT ha destacado que en Sevilla ningún conductor se negó a realizar las pruebas. Durante la campaña se detectó a 302 conductores que no superaban la tasa máxima permitida pero sí conducían.

En lo referente a las drogas, de las 173 pruebas que se realizaron a conductores, 57 resultaron positivas en los test indiciarios, lo que supone el 32,9 por ciento del total. De ellos, 51 fueron detectados en controles preventivos (el 89,5%), tres tras haber cometido una infracción y otros tres por estar implicado en un accidente.

Como viene siendo habitual, el cannabis, es la principal sustancia presente en los casos positivos (59,1 por ciento), seguido de la cocaína (26,7 por ciento), las anfetaminas y metanfetaminas y los opioides.