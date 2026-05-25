Detenidos por robo con alunizaje de cajas registradoras y tragaperras para redes de juego ilegal

Los investigados actuaban principalmente en horarios de cierre de los establecimientos, utilizando vehículos previamente sustraídos para fracturar las puertas de acceso de los locales a modo de ariete y acceder rápidamente al interior.

Una vez dentro, sustraían cajas registradoras y máquinas recreativas tipo 'slot', conocidas comúnmente como tragaperras, utilizando posteriormente otros vehículos para trasladar los efectos robados y facilitar la huida, detalla en un comunicado.

Los agentes constataron que el grupo llegó a cometer hasta tres robos con fuerza en una misma noche, mostrando una elevada actividad delictiva y una planificación previa para la ejecución de los hechos. Recuperadas máquinas recreativas, vehículos y otros efectos.

Durante el desarrollo del dispositivo policial fueron detenidos dos de los principales investigados y se realizó un registro en una finca ubicada en la localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca. En el operativo se recuperaron seis máquinas recreativas sustraídas, tres vehículos robados, dinero en efectivo, herramientas y útiles empleados presuntamente para la comisión de los robos, así como uniformidad de la Guardia Civil y un arma larga de fuego con munición.

Las máquinas recreativas eran vaciadas de la recaudación y posteriormente vendidas a otros grupos criminales dedicados al tráfico de drogas para su instalación en puntos de venta de sustancias estupefacientes y locales de juegos ilegales.

El Juzgado de Instrucción de Guardia decretó la puesta en libertad con medidas cautelares para dos de los principales investigados. No se descartan nuevas detenciones.