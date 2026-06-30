159 guardias civiles en prácticas se incorporan a la comandancia de Sevilla

En el conjunto de España han sido 3.123 alumnos y alumnas los que se han sumado este 29 de junio a diferentes unidades territoriales de seguridad ciudadana para iniciar la segunda fase de su periodo formativo.

Esta cifra supone un aumento de 390 guardias respecto del año anterior, en el que se incorporaron 2.733. Además, 874 de este alumnado complementará sus prácticas realizando servicios en especialidades como Tráfico, ARS, Fiscal o Marítimo en todo el territorio nacional.

El alumnado procede de las promociones 131 de la Academia de Guardias de Baeza y 172 del Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro.

Por tanto, un total de 159 del alumnado en prácticas se incorporan a la Comandancia de Sevilla, donde prestarán servicio repartidos entre las diferentes unidades territoriales y especialidades de la provincia durante su periodo de prácticas de 40 semanas. Los mismos han sido recibidos en la Comandancia de Sevilla por el subdelegado del Gobierno en la provincia, Francisco Toscano, y por el coronel jefe, Emilio García. Ellos les han dado la bienvenida y les han animado a afrontar esta nueva etapa formativa con "responsabilidad, vocación de servicio y compromiso con la ciudadanía".