El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón colabora con el Comisionado del Polígono Sur para reforzar las Escuelas de Verano

La formación, impartida por especialistas del servicio de Pediatría del Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla, ha proporcionado a los monitores nociones básicas para actuar de forma rápida y adecuada ante las incidencias más habituales que pueden producirse durante el desarrollo de las actividades. Entre los contenidos abordados se incluyen la atención inicial ante torceduras, fracturas, quemaduras, reacciones alérgicas provocadas por alimentos o picaduras de insectos, desmayos o crisis epilépticas, así como pautas básicas de actuación hasta la llegada de los servicios de emergencia cuando sea necesario. Asimismo, los participantes han recibido formación práctica en reanimación cardiopulmonar (RCP) básica, con el objetivo de dotarlos de herramientas que les permitan intervenir de forma eficaz ante situaciones de emergencia.

De forma paralela, el hospital, en colaboración con Cinfa e Instituto Español, ha realizado una donación de material destinado a favorecer el bienestar y la seguridad de todos los niños y niñas. La entrega incluye productos básicos de protección, como protectores solares y pulseras antimosquitos, además de otros artículos de higiene. Asimismo, el centro ha donado diez botiquines de primeros auxilios equipados con material sanitario básico para ofrecer una primera atención ante heridas, golpes, torceduras y otras incidencias leves que puedan producirse durante las actividades.

Todas estas acciones llevadas a cabo bajo el contexto de las Escuelas de Verano se integran en el amplio programa de acciones de promoción y prevención de la salud que el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón lleva a cabo en el barrio de las 3000 viviendas en estrecha colaboración con el Comisionado del Polígono Sur y con asociaciones, dando como resultado la realización de diversos talleres, cursos y eventos donde jóvenes y adultos reciben herramientas prácticas para mejorar sus hábitos de vida saludable.

Sobre las Escuelas de Verano del Polígono Sur

Esta iniciativa pretende, a través de actividades deportivas, culturales, educativas y de ocio, evitar las desigualdades de aquellas familias que se encuentran en riesgo de exclusión social, facilitar la conciliación familiar y laboral en el periodo estival, así como dar continuidad y complementar la formación durante todo el verano. Así, estas escuelas buscan promover el desarrollo integral de los menores, fomentando valores ciudadanos y hábitos saludables, adaptándose a las necesidades específicas de los menores en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social.