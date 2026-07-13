Así fue el primer amistoso de pretemporada del Sevilla

El partido, disputado en el Estadio Jesús Navas de la ciudad deportiva, dejó ver los primeros atisbos de lo que se está confeccionando en este Sevilla FC. El técnico apostó por un once titular en el que la única gran novedad fue la incursión de Manuel Ángel, un joven canterano que actuó como extremo izquierda.

Lo más interesante del encuentro fue el debut de las caras nuevas. El central Arouna Sangante y el centrocampista Jon Guridi disputaron sus primeros minutos con la camiseta hispalense. Ambos buscaron su sitio en el esquema y trataron de asociarse con sus nuevos compañeros en un choque gris que sirvió, al menos, para acumular carga de trabajo. Mucho por pulir en Nervión tras este estreno tan plano.

El partido concluyó para los de García plaza con un gol de Miguel Sierra de penalti.